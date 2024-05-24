SANS AMP BASS DRIVER DI TECH21・NYC

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去年まで使用しておりました使用しなくなった為 出品致します！自宅にアンプが無いため 通電のみの確認です背面に若干のキズと 両面テープの跡が少しありますご理解いただける方よろしくお願い致しますSANSAMPBASSDRIVERDITECH21#TECH21#SANSAMPBASSDRIVERDITECH21