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ヤマハ CS B♭クラリネットバレル
商品番号 D65835622220
商品名

ヤマハ CS B♭クラリネットバレル
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金属部に細かな傷ありますがきれいな方です。
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