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片寄涼太 EXPRESS MY MIND パーカー トートバッグ ファンミ
商品番号 L99812913995
商品名

片寄涼太 EXPRESS MY MIND パーカー トートバッグ ファンミ
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,284 円
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商品詳細

✦片寄涼太くんEXPRESSMYMIND2019年ファンミーティンググッズパーカー・トートバッグセットパーカー➡カラー／レッドサイズ／S✦EXPRESSMYMIND公式サイトで購入しました。グッズ整理の為に出品します。今では入手困難なお品物になります。ファンの方など大切にして下さる方にお譲り致します。✦新品・未使用品／新品・未開封品パーカー➡届いた時に一度開封して大きさを確認して、すぐにたたみ直して入ってた袋に戻したと記憶してます。どこかに着用したりなどはありません。トートバッグ➡新品・未開封品です。中身確認してません。どちらの商品も届いた時から袋に傷やシワが結構ありました。✦新品・未使用品ですが自宅保管にご理解頂ける方、ご検討下さい。✦発送の際、折りたたむ事があるかもしれません。シワなどご了承下さい。検索用片寄涼太RYOTAKATAYOSEGENERATIONSgenerationsGENEgeneEXPRESSMYMINDEMMファンミ
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