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- ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX シュリンクなし 新品未開封
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商品詳細
ポケモンカードゲームレイジングサーフスカーレット\u0026バイオレット 強化拡張パック1BOXシュリンクなし未開封ペリペリ付き購入した際、シュリンクは店員さんに目の前で剥がされましたが、未開封ですので封入率はシュリンク付きと同じです。#ポケカ
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