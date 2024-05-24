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ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX シュリンクなし 新品未開封
商品番号 B47380697971
商品名

ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX シュリンクなし 新品未開封
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,765 円
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商品詳細

ポケモンカードゲームレイジングサーフスカーレット\u0026バイオレット　強化拡張パック1BOXシュリンクなし未開封ペリペリ付き購入した際、シュリンクは店員さんに目の前で剥がされましたが、未開封ですので封入率はシュリンク付きと同じです。#ポケカ
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