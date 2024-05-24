7MEN侍 ペンライト

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7MEN侍ペンライト早めに売り切りたいので、お値下げ希望の方はコメントください。点灯確認のため一度開封しましたが未使用です。目立った傷等ありませんが、素人保管のご理解ください。電池は画像のように外して発送する予定です。不要の方はおっしゃってください。即購入❌中村嶺亜菅田琳寧本髙克樹佐々木大光今野大輝矢花黎