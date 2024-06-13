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中国　玉石白玉彫刻　玉器　玉壁　玉飾　玉珮　M　R5484
商品番号 M44283901374
商品名

中国　玉石白玉彫刻　玉器　玉壁　玉飾　玉珮　M　R5484
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 10,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　厚さ約１．３cm　幅約７．２cm×約６．２cm　重さ約１１０g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　玉石白玉彫刻　玉器　玉壁　玉飾　玉珮　M　R5484
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