Pearl タムホルダー　ロングタイプ

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Pearl パール タムホルダー ロングタイプ ジャイロロックシステム TH-1030I オプティマウント/I.S.S(ISS)対応-SOAR SOUND 本店 / ソアーサウンド



Pearl パール タムホルダー ロング TH-1030I



Pearl TH-1030I タムホルダー 【パール】



Pearl パール タムホルダー ロング TH-900I/C



Pearl パール タムホルダー Gear TH-88 series ロングタイプ 2本セット TH-88I/Cx2 オプティマウント/I.S.S(ISS)対応-SOAR SOUND 本店 / ソアーサウンド



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Pearl TH-88S/C タムホルダー／ショートタイプ ギアティルター パール

Pearlのユニロックシステムのタムホルダー1本。ロングタイプです。写真1枚目にあるものが全てです。◎商品説明タムの増設やバスドラムからのマウント、スタンドからのセットにと何かと便利です。パイプ径は22.2mmです。◎商品の状態未使用品ですが保管による若干のキズ、汚れがあります。簡単に清掃しました。気になる部分がございましたら写真の追加も可能ですのでコメントお願い致します。◎その他付属品なし状態にご理解いただいてからのご購入をお願い致します。※丁寧な梱包を心掛けますが輸送中の事故は責任を負いかねます。※中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。※気になることは購入前に解決してくださいますようお願いいたします。