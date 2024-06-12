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Pearl タムホルダー　ロングタイプ
商品番号 A88962879621
商品名

Pearl タムホルダー　ロングタイプ
ブランド名 パール
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Pearlのユニロックシステムのタムホルダー1本。ロングタイプです。写真1枚目にあるものが全てです。◎商品説明タムの増設やバスドラムからのマウント、スタンドからのセットにと何かと便利です。パイプ径は22.2mmです。◎商品の状態未使用品ですが保管による若干のキズ、汚れがあります。簡単に清掃しました。気になる部分がございましたら写真の追加も可能ですのでコメントお願い致します。◎その他付属品なし状態にご理解いただいてからのご購入をお願い致します。※丁寧な梱包を心掛けますが輸送中の事故は責任を負いかねます。※中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。※気になることは購入前に解決してくださいますようお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/calling865050.html
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