BUMP OF CHICKEN バンプ オブ チキン Acacia Hoodie

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商品詳細
人気グループ···BUMPOFCHICKENグッズ種類···その他Mサイズ未使用品ですが、中身確認のため中袋から出しました。パッケージ後ろ側に貼られているブルーレイ説明シールの両端が剥がれていて、その部分に細かい繊維ゴミが付いています。写真7,8枚目
http://narcologia.ru/goods/troupe945811.html
http://narcologia.ru/goods/plaque333707.html
http://narcologia.ru/goods/organization823562.html
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