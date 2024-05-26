JOYO ギター / ベース用 ワイヤレスシステム JW-03

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商品詳細
新品購入後、スタジオ練習で2回ほど使用しましたが、バンドメンバーと被ってしまい別のものを購入したため出品しました。充電もまだ1回しかしていませんので、長く使用したい方におすすめです。●製品仕様•2.4GHz帯を使用したギター／ベース用ワイヤレスシステム•送信機と受信機を1対１、または１対複数セットで使用可能。•駆動時間：約8時間(フル充電時)•動作範囲：20m可視範囲•寸法：78x37x30mm（折り畳み時)
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