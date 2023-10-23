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商品詳細
作家名：柳井貴光 作品名：六月の公園(高崎公園) 技法：油彩 限定：原画 サイン：作家直筆サインあり 額サイズ：５６Ｘ４６．５ｃｍ イメージサイズ：F6 作品の状態：良好 額の状態：キズあり【略歴】１９７１年 群馬県生まれ２０００年 川越を描くビエンナーレ入選２０００年 第５回群馬県美術展覧会 入選２００１年 第５回 越後湯沢全国童画展 奨励賞 ２００２年 第１２回 花の美術大賞展 入選 ２００３年 第２１回 伊豆美術祭絵画公募展入選 第29回 現代童画展 会友作家賞２００５年 第２３回 上野の森美術館大賞展入選その他多数入選実績 現在 無所属
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柳井貴光 六月の公園(高崎公園)
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