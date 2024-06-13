掛け軸 葛谷聖山 双鶴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。

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掛け軸葛谷聖山双鶴絹本希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）410×1017ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 葛谷聖山 聖山 双鶴 長寿 吉祥 夫婦円満 祝賀 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#水墨画#葛谷聖山#葛谷_聖山#聖山#双鶴#鶴#松竹梅#鶴亀#招福#吉祥#吉兆#長寿#祝い#慶事#夫婦円満#招福#婚礼#結婚#結婚祝い#結納#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物