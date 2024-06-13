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アジアンカンフージェネレーション サイン アジカン
商品番号 K83836633609
商品名

アジアンカンフージェネレーション サイン アジカン
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 4,830 円
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商品詳細

ASIANKUNG-FUGENERATIONアジアンカンフージェネレーションアジカン全員のサインです！(^-^)/「君という花」の頃のもので近くのCDショップで頂きました。後藤さんのイラストと思わずクスッとなるようなコメント入り！大変貴重な品物です。今まで大切に保管してあったので表は綺麗。裏側はもともと付いていたシミが少しある程度の美品です！サイズは12cmの正方形(CDケースくらいのサイズ)どうぞ宜しくお願い致します。(^-^)/#ASIANKUNG-FUGENERATION#アジアンカンフージェネレーション#アジカン#後藤正文#ゴッチ#サイン#メンバー全員のサインミュージシャン種別···グループグッズ種類···色紙
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