Vestax CDX 05 動作確認

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商品詳細
種類···CDJプレーヤーVestaxCDX05動作確認しました純正アダプター付きジョグダイヤルに少しヒビがありますエフェクターなど使えましたワンオーナーです
http://narcologia.ru/goods/cowpox457539.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful811851.html
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