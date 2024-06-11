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Vestax CDX 05 動作確認
商品番号 O39829761051
商品名

Vestax CDX 05 動作確認
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···CDJプレーヤーVestaxCDX05動作確認しました純正アダプター付きジョグダイヤルに少しヒビがありますエフェクターなど使えましたワンオーナーです
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