BEHRINGER HA4400 4ch ヘッドホンアンプ

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商品詳細
ラインイン→全ヘッドホンアウトで音出し確認済み。マスターボリューム、チャンネルボリュームにガリはありません。各CHのLRミュートスイッチに若干のガリがありました。他細かい機能は確認できておりませんが、ステレオインでの4Chヘッドアンプとして問題なく使用できると思います。本体ですが、こまかな傷がございますが目立つものでないと思われます。写真をご確認ください。〇関連ワード歌ってみたミックス師歌い手レコーディングボカロP配信録音DTMLogicCubaseStudioOnePresonusM-AudioRMESteinbergYAMAHAROLAND
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