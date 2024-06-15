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BEHRINGER HA4400 4ch ヘッドホンアンプ
商品番号 D61409491479
商品名

BEHRINGER HA4400 4ch ヘッドホンアンプ
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 2,064 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラインイン→全ヘッドホンアウトで音出し確認済み。マスターボリューム、チャンネルボリュームにガリはありません。各CHのLRミュートスイッチに若干のガリがありました。他細かい機能は確認できておりませんが、ステレオインでの4Chヘッドアンプとして問題なく使用できると思います。本体ですが、こまかな傷がございますが目立つものでないと思われます。写真をご確認ください。〇関連ワード歌ってみたミックス師歌い手レコーディングボカロP配信録音DTMLogicCubaseStudioOnePresonusM-AudioRMESteinbergYAMAHAROLAND
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