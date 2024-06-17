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ローランド　ドラム　ほぼ未使用
商品番号 J30119806515
商品名

ローランド　ドラム　ほぼ未使用
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 46,080 円
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商品詳細

【人気No.1RolandTDシリーズ】【すぐに使えるKCフルオプションセット】ローランドV-Drums電子ドラムセットドラムセット(TD-07KVX.2シンバル)人気No.1RolandTDシリーズ】【お届け後すぐにお使いいただけるスターターフルオプションセット】電子ドラムスタンド・電子ドラム用マット・ペダル用防音強化マット・モニターヘッドホン・キックペダル・スローン・スティック。ドラムプレイに必要な付属品が全て揃ったスターターフルオプションセットです。また、シンバルの枚数を[2枚]・[3枚]から選択可能です。【セット内容】電子ドラム本体・専用スタンド・キックペダル・スローン・スティック・モニターヘッドホン・電子ドラム用マット・ペダル用防音強化マット(キックペダル・ハイハットペダル用2枚セット)・[3シンバルを選択の場合]増設用シンバル(増設用マウント付き)【電子ドラム本体付属品】セットアップガイド・取扱説明書・「安全上のご注意」チラシ・電源アダプター・専用接続ケーブル・保証書(メーカー保証1年間)【接続端子】OUTPUT/PHONES端子：ステレオ・ミニ・タイプ、MIXIN端子：ステレオ・ミニ・タイプ、USBCOMPUTER端子：USBBタイプ、TRIGGERINPUT端子：25ピンD-subタイプ【ペダル用防音強化マットノイズクリアマットNCM-10】[キックペダル\u0026ハイハットペダル用2枚セット][防音/防振/滑り防止]防音性能に特化した三層構造。付属の電子ドラム用マットと併用でドラムプレイ時の騒音問題を大幅に改善します。種類···電子ドラム
http://narcologia.ru/goods/insignificant65682.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce473155.html
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