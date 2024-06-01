ホロライブ一番くじVol3、星街すいせい4種セット

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商品詳細
息子から頼まれての出品です。ビジュアルボードの大きさの関係で、梱包方法に悩んでいます、、梱包方法にこだわりのない方でお願いします。配送方法はおそらく120サイズになるかと思います。ビジュアルボードちょこのっこフィギュアミニアートボードクリアツインチャームの4種セットになります。フィギュアはもちろん、一度開封しています。小さなフィギュアの箱はなくてもよければ、ご一報くださるとありがたいです！グッズ種類···プライズ/一番くじ
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