22SS Fragment Thunderbolt Project ピカチュウ

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商品詳細
●アイテム：ThunderboltProjectbyFragment\u0026Pokemon22SSピカチュウマスコットキーホルダーフラグメントデザインとポケモンによる限定企画「サンダーボルトプロジェクト」のマスコットキーホルダーです。こちらは2022年春夏リリースのピカチュウです。数も少なく希少となります。●状態：袋付き新品未使用■注意事項■出品物は全て100%正規品(本物)です。すり替え等防止のためノークレーム、ノーリターンでお願いします。素人の個人保管ですので、完璧な状態を求める方や神経質な方の購入は固くお断りします。THUNDERBOLTPROJECTBYFRGMT\u0026POKÉMONFragmentDesignTHUNDERBOLTFRGMTPOKÉMONポケモンフラグメント藤原ヒロシイーブイミュウピカチュウカビゴンポッチャマ
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