北斎プレイマット、スリーブセット

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます。新品未開封バラ売りはしません。発送の際はプチプチに包んでの発送となりますポケモンワールドチャンピオンシップスWCS2023横浜海外サプライ プレイマット カードスリーブ 2種セット 北斎柄新品未開封品ですが店頭商品でしたので多少の箱等の傷等をお気になさらない方、よろしければご購入よろしくお願い致します。＊２セットあるため、同じ写真で2点出品しています#ポケカ#WCS2023
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http://narcologia.ru/goods/procurement303633.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild876452.html
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