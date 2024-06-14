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備前焼香炉銘有りです❣️
商品番号 L13054004062
商品名

備前焼香炉銘有りです❣️
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 8,820 円
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商品詳細

備前焼香炉1❣️神社風情豊かな社作りな凄いお品です❣️銘有りの香炉です。風情ある素晴らしい屋代です。年代を感じる屋根の下方には自然な感じに少し時代と年代を感じる屋根作りが又素晴らしいです❣️サイズは高さ12.8センチです。横幅は18.5センチと17.3センチほどです。購入時お値段は30,000円です。から21,000円までに宜しくお願い致します。種類···備前焼
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