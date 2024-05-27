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はしもとみお　クドリャフカ　アートキャンバス　大サイズ
商品番号 A69579331114
商品名

はしもとみお　クドリャフカ　アートキャンバス　大サイズ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 9,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げです！メルカリ希望価格機能には対応しておりません。※希望価格を入力するだけで購入されない方がいるからです。コメントよりお願いします。●動物木彫家　はしもとみおさん　クドリャフカのアートキャンバス　予約販売品　現在販売なし。　予約分のみ製造されたものです。　原画ではありません。　※現品限り　サイズ　縦横　約３０センチ　素材　エンビ、木材自宅保管未使用品メルカリ匿名発送☆他にも色々出品しております。　宜しかったらご覧くださいませ。　おまとめの場合は送料重複分のお値引対応可能
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