はしもとみお　クドリャフカ　アートキャンバス　大サイズ

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商品詳細
最終値下げです！メルカリ希望価格機能には対応しておりません。※希望価格を入力するだけで購入されない方がいるからです。コメントよりお願いします。●動物木彫家 はしもとみおさん クドリャフカのアートキャンバス 予約販売品 現在販売なし。 予約分のみ製造されたものです。 原画ではありません。 ※現品限り サイズ 縦横 約３０センチ 素材 エンビ、木材自宅保管未使用品メルカリ匿名発送☆他にも色々出品しております。 宜しかったらご覧くださいませ。 おまとめの場合は送料重複分のお値引対応可能
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