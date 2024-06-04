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刀剣乱舞　1/8スケールフィギュア　膝丸　マグカップ　鶴丸　太鼓鐘
商品番号 S38728448904
商品名

刀剣乱舞　1/8スケールフィギュア　膝丸　マグカップ　鶴丸　太鼓鐘
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 6,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刀剣乱舞1/8スケールフィギュアマグカップぬーどるストッパー膝丸鶴丸太鼓鐘貞宗即購入OKフィギュアのみ開封済みです、飾っていましたが目立つ傷は御座いませんでした。箱の老化により粘着が弱くなった箇所が開いています。完全素人保管ですので完璧を求めている方や神経質な方はご遠慮ください。
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