サンリオ 8倍双眼鏡 ケンコー クロミ

ケンコーKenkoSANRIOCHARACTERSClassi-Air（サンリオキャラクターズクラッシーエアー）8×21SK-CL0821KUクロミ[8倍双眼鏡21mm]目立った傷などは見受けられませんが、中古品ですので神経質な方はご遠慮くださいませ。購入時期:2023.08購入場所:ヨドバシカメラ購入価格:9,140円状態:1度使用のみ。保証書、レシート付き。写真の状態をご確認の上、ご購入ください。即購入可能です。お値下げはまとめ買いの場合の送料差額のみ対応しております。匿名のヤマトもしくは日本郵便のどちらかで発送いたします。よろしくお願いいたします。以下商品説明“推し”をずっと見ていたいあなたにおすすめ。応援グッズにはかかせない8倍双眼鏡！コンサートに最適な超コンパクトな8倍双眼鏡。推しをずっと見ていたいあなたにおすすめです。重さはたったの170g。コンパクトに折りたたむことができますので、バッグに入れて楽々持ち運びができます。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。眼幅は33～72.7mmと広い調整幅で設計されていますので、顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能です。さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。



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