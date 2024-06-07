vestax DJ ミキサー　PCV-275

Vestax3ch入力に対応した多機能ミキサーアイソレーター機能付きモデルです。【概要】メーカー：Vestaxベスタクス品 名：3chDJ多機能ミキサー品 番：PCV-275【商品内容】掲載写真にあるものが全てです。・ミキサー本体(電源コード付き)【商品状態】起動・動作確認済みです。外観状態に関しては掲載写真にてご判断下さい。【発送について】適切な梱包材を使用して丁寧に梱包し発送します。【その他】あくまでも中古品ですので100パーセントの保証はできかねますが2チャンネルでのDJプレイの作動確認済みです。掲載写真と本文内容をご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。



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