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ロイヤルカナン　プードル成犬用
商品番号 W70304416042
商品名

ロイヤルカナン　プードル成犬用
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まとめ買いしたものです。未開封ですが、保管品になりますので、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。賞味期限は2024年11月24日です。フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···1.5kg2個セット
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