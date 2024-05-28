Hill's prescription diet ヒルズ 消化・体重・糖尿病管理

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商品詳細
Hill'sprescriptiondietヒルズ消化・体重・糖尿病の管理ドライフード2kgです。未開封です。賞味期限が2023年11月となっています。2袋購入したのですが、飼い猫が食べてくれなかったため、未開封の1袋を出品いたします。自宅保管していましたが、袋に穴、傷はありません。袋に多少シワがありますが、ご了承ください。フードの種類...一般食ペットの種類...猫フードの特徴...ドライタイプ総重量...2kg
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http://narcologia.ru/goods/composite112354.html
http://narcologia.ru/goods/reboot678236.html
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