ロイヤルカナン　糖コントロール　ウェット　犬　12個

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ご覧いただきありがとうございます。2023年9月に購入し、シュリンクに包まれた状態で保管していました。画像のように箱に入れてお送りします。賞味期限は画像2枚目をご覧ください。195g×12缶\\\\\\\\\\即購入大歓迎/////質問等がなければそのままご購入いただいて大丈夫です(^^)恐れ入りますが、トラブル防止のため専用出品はいたしません。また、やりとりの最中であっても先に購入してくださった方へお譲りしますのでご了承ください。※コメントの削除について※コメントへの返信がない場合、24時間経過後に削除します。ご了承ください。ご不明点などありましたらコメントをお願いしますm(__)m