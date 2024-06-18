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POLO ポロラルフローレン　シャツ
商品番号 R45025317996
商品名

POLO ポロラルフローレン　シャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ついこないだ購入しました。写真は光の都合ですこし黄色ですが、綺麗なピンクいろです。少しダボとしていて、ストリートとして。またはズボンにインをしてキレイめにも着れます。テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···ピンク
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