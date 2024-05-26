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- 70's ヴィンテージ ポリエステルシャツ
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商品詳細
【ブランド】nobrand【モデル・アイテム名】70'svintagejerseypolyestershirt70年代ヴィンテージサイケデリックシャツ【素材】ポリエステル【カラー】オレンジ×グリーン×イエロー【SIZE】M程度肩幅33.5cm身幅44cm袖丈53cm総丈67cm【その他】袖丈：長袖季節感：春・秋#used#古着#psychedelic#サイケデリック#サイケ#ポリシャツ#70s#80s#90s#ヴィンテージ#vintage#オールド#old#レトロ
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