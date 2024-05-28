Mila schon 本革ハンドバック

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カラー···ブラックカラー···ブラック種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験35000円で購入。ほぼ使わず、写真最後掲載の通気性の良い袋に収納し、型崩れを防ぐ為、バック内側に型紙を入れ、2階収納棚上段に保管。状態はとても良いと思います。写真ではわかりにくいですが、バックの留め具がリバーシブル使用可能で、裏表を交換することでシルバー(お祝い用)⇔ブラック(法事など)に使い分けることができます。バックの取手もボタン金具で取り外し可能、遠方など移動時収納しやすく、持ち手を痛める心配もありません。厚手の革でとてもしっかりとした作り、正式な場にも、ちょっとしたランチでも可能かと。重量は約502g。外ポケット一つ、内側にファースナー付きポケット1つ、他に内ポケット１つずつあります。バック両側アコーディオン型なので容量は融通がそれなりにききます。以下おおよそのサイズです。バック底面横幅260mm上縁横幅240mm取手除くバック高さ180mmバック上縁から取手までの高さ115mm取手 内周400mm発送時は取手を外し、同梱して発送します。