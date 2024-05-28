ラシット　ハンドバッグ

新品未使用スクウェアの小さなハンドバッグです必要最小限のものが入るので、気にいって購入しましたが、他にもたくさんカバンがあるので、出品オープンポケット２つ、チャックつきポケット１つありショルダー未開封底に金具があるので、底は傷つきません牛革の幅5.5センチのものを通して真ん中をふたしますサイズ 縦 20 横 20 底 5.5 奥行き 10持ち手をあまり小さく曲げたくないので、定形外郵便で発送します値下げしました購入前にコメントください



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