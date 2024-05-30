✨極美品✨ COACH コーチ シグネチャー ハンド ショルダーバッグ ブラウン

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商品のご検討ありがとうございます！！--------------------------------------------------フォロー割引、おまとめ購入にて更にお値引きいたします！商品一覧はこちらからどうぞ(*^^*)▼商品一覧#Rin_All--------------------------------------------------✿..*゜商品概要商品：COACHコーチシグネチャーハンドバッグショルダーバッグスモールミニクリスティキャリーオール2wayブランド：COACH/コーチ色：ブラウン/茶色×ベージュ素材：PVCレザー型番：F36619仕様： 開閉：ファスナー開閉式/マグネットボタン開閉式/3層収納 内側：ファスナーポケット×1/オープンポケット×2付属品：チャーム/ショルダーストラップ✿..*゜サイズ横幅：約31cm〜約38cm縦幅：約21.5cmマチ：約9cmハンドル：約47cmハンドル高さ：約22.5cm※平置採寸※ショルダー調整可✿..*゜状態殆ど使用感なく、極めて美品です。目立つ傷や角擦れ等なく、まだまだ快適にお使い頂ける商品になっております◎◇購入元◇国内大手ブランド正規販売店。真贋鑑定済み確実正規品です。◇配送について◇メルカリ便(追跡・補償付き)を使用します。防水対策＋緩衝材等で丁寧に包装、梱包致します。◇その他◇確認不要。即購入可です。【値引き相談】にも柔軟に対応させて頂きます。【おまとめ買い】値引き対応しております。ご不明点、ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。その他詳細はプロフィールを参照ください^^バックブランド古着人気定番ビジネスユースデイリーユース巾着お出かけデート通勤通学本革ブラック黒通学カバン通勤カバンフォーマルユニセックスレディースロゴ金具A2865E素材...その他レザー(本革)カラー...ブラウン種類...その他ショルダーバッグぜひご検討ください(*^^*)