【未使用】パンテールカルティエ ウォッチSM パーツ　コマ

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商品詳細
パンテールドゥカルティエSMのコマです。1コマ分一度も使っていませんが、一応未使用に近いとしております。2020年購入古いものではなくて、今のモデルのものです。お探しの方いかがでしょうか(*^^*)
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