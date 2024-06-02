【美品】マイケルコースミニバッグ

マイケルコースのショルダー(ハンド)バッグです。四角くてあまりないデザインに一目惚れして購入しました。サイズは小さめです。ミニバッグをお探しの方におすすめです‼︎長財布は入らないものが多いと思います。(入ってもギリギリ)⚪︎底の金具部分に傷があります。⚪︎箱や保存袋等は、破棄してしまったためございません。バッグの中、外側は共に綺麗な状態です。硬くてしっかりしている素材です。お値下げできるだけ対応したいと思います。気軽にコメントよろしくお願い致します☺︎◎即購入OK◎美品カラー···ホワイト#マイケルコース#マイケルコースショルダーバッグ#ミニバッグ



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