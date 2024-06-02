BABY MILO 半袖Tシャツ Lサイズ

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■商品の大きさ、特徴、状態サイズ：Large何cmかは分かりませんが大人用です。未使用品です。自宅保管の為、少ししわがついていますがご了承下さい。神経質な方はご遠慮願います。■発送時期ご購入頂いた時間によっては、発送は日となる可能性があります。ご了承下さい。■その他商品についてもっと知りたいことがあればご連絡ください。