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【ゴールデンロビー】Tシャツ
商品番号 F26215423237
商品名

【ゴールデンロビー】Tシャツ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用回数1回(試着のみ)なので美品です。目立った汚れ、傷、毛羽立ち、毛玉、プリント剥げ等見当たりませんでした。プリントカラーピンクでとても可愛らしいTシャツです。詳しいサイズはおおよそですが測りますのでコメント下さい。カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...夏季節感...春,夏柄・デザイン...プリント（ロゴなど）#ゴールデンロビー#ブルーベルベッツ#ワイルドキャット#ロックンロール#ブラック#黒#Tシャツ#半袖#春夏#レディース
http://narcologia.ru/goods/peroration756115.html
http://narcologia.ru/goods/seamless336129.html
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