【ゴールデンロビー】Tシャツ

着用回数1回(試着のみ)なので美品です。目立った汚れ、傷、毛羽立ち、毛玉、プリント剥げ等見当たりませんでした。プリントカラーピンクでとても可愛らしいTシャツです。詳しいサイズはおおよそですが測りますのでコメント下さい。カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...夏季節感...春,夏柄・デザイン...プリント（ロゴなど）#ゴールデンロビー#ブルーベルベッツ#ワイルドキャット#ロックンロール#ブラック#黒#Tシャツ#半袖#春夏#レディース



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