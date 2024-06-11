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最終お値下げ　seventen セブンテン ロゴTシャツ ピンク Sサイズ 美品
商品番号 Q15718036660
商品名

最終お値下げ　seventen セブンテン ロゴTシャツ ピンク Sサイズ 美品
ブランド名 セブンテン
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seventenbykawahitomihoセブンテン　SVT刺繍TシャツピンクSサイズです。1度着用しましたが残念ながら似合わなかった為、出品します。未使用品に近い美品ですが、あくまで中古品であることをご了解くださいませ。汚れなどはありません。タグは出品予定がなかった為、外してしまっています。定価:12,100円柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit264586.html
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