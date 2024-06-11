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ノーコントロールエアー　ストライプ　プルオーバー
商品番号 H71560862610
商品名

ノーコントロールエアー　ストライプ　プルオーバー
ブランド名 ノーコントロールエアー
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ストライプ少し光沢がありサラリとした生地感です。ペンシルストライプで柄感控えめなで上品な印象。カフスがあってきちんと感もあるので、きれいめコーデにも。　カラー　オフホワイト×ネイビー綿55%キュプラ45%裄丈60身幅73着丈63表記サイズ38日本製NOCONTROLAIRノーコントロールエアー
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