ノーコントロールエアー　ストライプ　プルオーバー

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商品詳細
柄・デザイン···ストライプ少し光沢がありサラリとした生地感です。ペンシルストライプで柄感控えめなで上品な印象。カフスがあってきちんと感もあるので、きれいめコーデにも。 カラー オフホワイト×ネイビー綿55%キュプラ45%裄丈60身幅73着丈63表記サイズ38日本製NOCONTROLAIRノーコントロールエアー
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