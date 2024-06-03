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アッシュローブ　カットソー　黒
商品番号 D37256116889
商品名

アッシュローブ　カットソー　黒
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用、ホームクリーニングしておりますが、ノーアイロンです。特記するダメージ等は見当たりません。若干オフショルダーになります。ジャケットやカーディガンのインナーにお使い頂けるかと思います。色　黒サイズ　38総丈　63〜68.5cmくらい身幅　64cmくらいペット、喫煙者がいます。保管場所は階が違いますが神経質な方はご遠慮下さい。他サイトへも出品しておりますので突然削除する場合があります。
http://narcologia.ru/goods/evaporation400424.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical756101.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant473982.html
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