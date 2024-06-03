アッシュローブ　カットソー　黒

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商品詳細
一度着用、ホームクリーニングしておりますが、ノーアイロンです。特記するダメージ等は見当たりません。若干オフショルダーになります。ジャケットやカーディガンのインナーにお使い頂けるかと思います。色 黒サイズ 38総丈 63〜68.5cmくらい身幅 64cmくらいペット、喫煙者がいます。保管場所は階が違いますが神経質な方はご遠慮下さい。他サイトへも出品しておりますので突然削除する場合があります。
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