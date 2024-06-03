公式サイトで大人気【RHYTHM\u0026BALANCE】リカバーマルチWAYタンク

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＼ヨガor私服でもフワッと可愛い♪／公式サイトで大人気商品、その日の気分やシーンに合わせてシルエットが楽しめるプルオーバーです。前身から後身にかけての長さに変化を持たせ、美しいAラインシルエットに仕上げられています。裾には伸縮性のあるコードを通しているので、お好みの裾幅に絞っていただけます。裾を絞ると、ドレープのきれいなバルーンシルエットに仕上がります。背中心のリボンもお好みの幅で結んでいただけます。カラー...ブラック袖丈...袖なし柄・デザイン...無地素材...コットン(44％)季節感...春,夏,秋,冬腰からお尻にかけて、とても可愛くカバーしてくれる優れもの◎ですが、私には悲しきかな似合わなかったので使って頂ける方にお譲りします。＊2023年5月に公式オンラインサイトで購入。試着の為、インナーの上から一度だけ着用。＊タグ付のままです。使用はしておりませんが、あくまでも一度人の手に渡りましたので、自宅保管等ご理解頂ける方でお願い致します。