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【天然】ローズクォーツ ペンダントトップ k18,10g
商品番号 P65427945585
商品名

【天然】ローズクォーツ ペンダントトップ k18,10g
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 13,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入前コメントください自然光写真をアップします人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然ローズクォーツのペンダントトップです。石サイズ：約34×16×13mm重さ:10gペンダントトップ素材：K18チェーン素材：14kGF***********************#るい天然石************************#リング#アクセサリー#ブレスレット#モアサナイト#ダイヤモンド#パール　#モアッサナイト　#新婚旅行　#天然石　#パワーストーン　#ネックレス　#リング　#ピアス　#ペンダント　#ブレスレット　#オパール　#希望　#幸せ　#幸福　#トルマリン　#ルベライト　#恋愛　#インディゴライト#冷静　#ヴェルデライト　#成功　#ウォーターメロン　#バランス　#バイカラー　#成長　#パライバ　#幻の宝石　#プレゼント　#ギフト　#開運　#お誕生日　#真珠　#指輪　#金運アップ　#財運　#婚約指輪#エンゲージリング#エタニティリング#ハネムーン#エングージ#プロポーズ大作戦#プロポーズ#クラシックリング#ジュエリー#おしやれさんと繁がりたい#プレ花嫁#オーダーメイド#結婚準備
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