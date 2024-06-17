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ファミリア　JIB トートバッグ
商品番号 E83378553599
商品名

ファミリア　JIB トートバッグ
ブランド名 ファミリア
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

familiar×JIBコラボバッグバケツトート　Mサイズカラー···グレー購入後、使用せず自宅保管しておりました。長期保管品のため、気にされる方はご遠慮ください。未開封品ですが、商品の特性上かと思いますが、白い折れあとがあります。発送の際は段ボールに入れて発送します。商品写真をご確認願います。
http://narcologia.ru/goods/symmetric58345.html
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