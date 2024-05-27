tsuru by mariko oikawa ウッドビーズバッグ

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商品詳細
数年前に購入しました中は若干の使用感はありますが汚れはなく全体的に状態は良好です収納力もあり、使いやすいです素材:ウッドビーズ、ポリプロピレン紙高さ 19センチ直径 18センチ#ツルバイマリコオイカワ#iena#journalstandard#beautyandyooth#beams
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