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tsuru by mariko oikawa ウッドビーズバッグ
商品番号 G85887086777
商品名

tsuru by mariko oikawa ウッドビーズバッグ
ブランド名 ツルバイマリコオイカワ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入しました中は若干の使用感はありますが汚れはなく全体的に状態は良好です収納力もあり、使いやすいです素材:ウッドビーズ、ポリプロピレン紙高さ　19センチ直径　18センチ#ツルバイマリコオイカワ#iena#journalstandard#beautyandyooth#beams
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