【Tory Burch】ショルダーバッグ

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商品詳細
カラー···ホワイト4つ角→革が禿げてます。チェーン→禿げてる箇所あり。全体的に使用感があり少し黒ずんでます！【サイズ】高さ約11cm、幅約17cm、マチ約7cmおそらくデニムなどに擦れて出来たのかなぁと。。。でも可愛くて捨てるのは勿体なかったのでどなたか使ってくださると嬉しいです(^^)
http://narcologia.ru/goods/symmetric662545.html
http://narcologia.ru/goods/perforce607465.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic383537.html
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