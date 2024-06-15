✨極美品✨SAGAフォックス　高級 ファー　マフラー　ストール　成人式　卒業式

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○アイテム詳細こちらはボリューム感のある毛並みが美しい豪華なSAGAFOX シルバーフォックスショールです。ボリュームたっぷりで高級感があり、存在感抜群！ふんわりとした毛並みが軽くて暖かく、胸元を豪華に飾りますので、振袖、お着物、ドレスをさらに華やかに演出します♡成人式、謝恩会、結婚式、パーティーなど様々なシーンで、ゴージャスでエレガントなスタイリングにお使いいただけます。この機会にぜひいかがでしょうか⁇大手リサイクルショップにて購入した正規品です。○アイテムSAGAFOXサガフォックスマフラー ストール ショールファー 毛皮 銀狐 シルバーフォックス成人式 卒業式 結婚式 パーティー着物振袖 高級 前撮り○サイズ長さ 約120センチ最大幅 約23センチ○状態特に目立った傷や汚れが無い美品になります✨○カラーホワイト ブラウン グレー ブラック白 ブラウン 灰色 黒○素材銀狐シルバーフォックス裏地 キュプラ100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(__)m【SAGA】サガ(ＳＡＧＡ)とは、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・フィンランドで生産される最高級のミンクとフォックスの品質を保証する登録商標のブランド名です。それら四ヶ国の毛皮生産者団体が集まり、サガ・ミンクとサガ・フォックスの国際的プロモーションをおこなう為に設立された組織でもあります。その団体の厳格な品質検査に合格したフォックスのみに与えられるブランドネーム。plup-04