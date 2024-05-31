極希少✨ ハマノ 濱野 トートバッグ 大容量 南京錠 キー レザー ブルー

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✨ブランド名 ハマノ濱野トートバッグハンドバッグビジネスバッグ手提げ手持ち肩掛け大容量A4資料金具通勤レディース✨カラー ブルー青色✨素材レザー✨サイズ 高さ 約29cm 横幅 約36cm マチ 約14cm ハンドル 約18cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品キー南京錠✨状態 一般的な中古品となっており、表面に軽微なスレなどございますが、もちろんまだまだご使用可能です♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^ecookumtm9922A