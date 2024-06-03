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春奈るなコラボ OSHI TO DATEフリルトートバッグ　痛バッグ
商品番号 X88812495424
商品名

春奈るなコラボ OSHI TO DATEフリルトートバッグ　痛バッグ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。トラブル防止のためプロフィール必読でよろしくお願いいたします。購入意思のないいいねはご遠慮ください。コンビニ、ATM支払いの方はコメント欄、またはメッセージからお支払い予定日をお知らせいただけますようお願いいたします。(キャンセルが多いため)早急に受取通知ができるかたのみよろしくお願い致します。質問は気軽にコメントからどうぞ！即お支払いできる方は即購入○春奈るな×REARAREリアレア　コラボOSHITODATE（オシトデート）フリルトートバッグアップル　赤色味確認のため開封しましたが未使用。バッグの中などは開封していません。目立った難は見当たりませんでしたが見落としなどあるかもしれません神経質な方はご遠慮ください。なるべく小さくして発送します。最終値下げ⭐︎
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