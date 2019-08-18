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ヴィヴィアンウエストウッド,ロッキンホース,バレリーナ
商品番号 W83104796187
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド,ロッキンホース,バレリーナ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは5と記載あります。測った感じでは24センチです。あまり出回っていない珍しいお品かと思います。まだ綺麗な方だとは思いますが写真の様につま先、かかとなど傷あります。お手入れして頂いたらまだまだ履けます。あくまで中古品、長期間自宅保管の為、ご理解いただける方、宜しくお願い致します。箱はありますが、破れているところもあります。一応、箱に入れてお送りいたします。
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