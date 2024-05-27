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- 【フォロー割】美品♪レーススリーブブラウス M 刺繍 エンブロイダリー シップス
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商品詳細
SHIPSanyシップスエニィ刺繍レーススリーブブラウスなんといっても袖の刺繍レースが素敵！さらっとしたパウダリーな風合いと滑らかな肌触りで着心地良いです。クルーネックのシンプルなデザインですが、映えるブラウスなので1枚でサマになります。ややゆったりなシルエット、程よく二の腕もカバーしてくれる袖丈感◎インナーの色で雰囲気をガラッと変えることができます。通勤にはきれいめパンツやスカートで、普段使いにはデニムでカジュアルダウンしても。オンオフ使えます♪透け感あり。数回程度の着用。目立つ難なく綺麗な状態です。◇カラー:ホワイト◇サイズ:F◇肩幅:約46◇身幅:約48◇袖丈:約19◇着丈(前身頃):約61◇着丈(後身頃):約66◇素材:ポリエステルコンパクトに畳みますので畳みジワご了承ください。▼トップス他にも複数出品しています▼#うたたねトップス一覧▼商品一覧はこちらから▼#うたたねの部屋カラー...ホワイト季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/freezer902298.html
http://narcologia.ru/goods/moped869468.html
http://narcologia.ru/goods/kindness576805.html
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