Bhight Proceed モダンオリエンタル比翼 シャツボディスーツ

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閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはBhightProceed古着葉脈のような生地モダンオリエンタル比翼シャツボディスーツです。色✔️抹茶カラーサイズ✔L実寸サイズ✔着丈91ｃｍ身幅68ｃｍ袖丈58ｃｍ肩幅48cmユーズドですが、特筆すべきほどのダメージのない全体的に状態の良い商品です。即購入OKです！管理番号：M8853（ネ）