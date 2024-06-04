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homspun 60/2天竺太ボーダー半袖プルオー
商品番号 C18304088031
商品名

homspun 60/2天竺太ボーダー半袖プルオー
ブランド名 ホームスパン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ…フリーお色…生成り×黒のボーダー昨年購入し、5ほど着用しました。平置き…身幅約55×着丈約（後）66×（前）55㎝ゆったりとしたプルオーバーです。目立った汚れ等ないと思いますがusedご理解頂ける方のご購入よろしくお願いします。
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